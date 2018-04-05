ملك الأردن قادم إلى سوريا لاصطحاب الأسد إلى قمة الرياض!

تدعم مصر، والعراق، والجزائر، والكويت، وموريتانيا، وعمان، ولبنان، وفلسطين، والمغرب، إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وأشارت أخبار متداولة بكثرة عبر عدة وسائل اعلامية عربية إلى أن الأمين العام للجامعة العربية يسعى للحصول على موافقة سعودية لرفع تجميد عضوية سورية، وذهب البعض في هذه الرواية إلى أن مسؤولاً عراقياً رفيعاً، مع ملك الأردن، وموفداً من الرئيس السيسي سيحضرون إلى دمشق ويذهبون بطائرة واحدة مع الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية في الرياض، وبدء مرحلة جديدة بعدما تم التأكد، أن الرئيس الأسد باق بشكل دائم، وأن روسيا لن تسمح لأحد بالاعتداء على سورية كدولة.

ولم تعلق الحكومة السورية أو الجامعة العربية على هذه الاخبار لا بالنفي ولا بالايجاب.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز