أصدرا إيصالات وهمية في “مستشفى حكومي”.. وهذا ما جرى

5 أبريل, 2018 - 10:58 صباحًا المصدر: مواقع
أصدرا إيصالات وهمية في “مستشفى حكومي”.. وهذا ما جرى

أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية ميرفت عيتاني وعلي مرعي قرارا “بعزل موظفين في احدى المستشفيات الحكومية الكبرى على خلفية قيامهما باستعمال الانظمة المعلوماتية وإصدار ايصالات وهمية لتغيير اسماء المرضى والموتى واختلاس الضمانات المودعة منهم في صندوق المستشفى”.

وأشارت الهيئة الى ان “هذا الملف يأتي في سياق سلسلة ملفات الفساد المرتكبة في هذه المؤسسة والتي أدت الى شبه إفلاسها، وكان من ضمنها ملف الادوية السرطانية الفاسدة”.

وأعلنت انها “ستقوم خلال الفترة المقبلة بإصدار قرارات مهمة تساهم في الحد من الفساد المستشري في الدولة اللبنانية”.

5 أبريل, 2018

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