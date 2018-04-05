الحريري لـ”الأمن العام”: أمان اللبنانيين خط أحمر

اجرت مجلة “الامن العام” حوارا مع رئيس الحكومة سعد الحريري تناول فيه تقويم مؤتمر “روما ـ 2” عشية انعقاد مؤتمر سيدر، فأكد ان “الطريق الى بناء قوات عسكرية وامنية لبنانية قوية قطع شوطا طويلا جدا، واستلزم ذلك جهودا كبيرة جدا وتضحيات، وهو لا يزال يتطلب المزيد من الصبر والحكمة والالتزام”. واوضح ان مؤتمر “روما ـ 2” “شكل لحظة استثنائية في تاريخ لبنان، على الدولة بكل مكوناتها الاستفادة منها للشروع في برنامج اصلاح رئيسي طال انتظاره لقطاع الامن”.

* الى اي مدى يساهم الاستقرار الداخلي في نجاح مؤتمرات الدعم؟

– علينا كل يوم ان نعمل من اجل المحافظة على استقرارنا الذي ينبع من تماسكنا، لان ذلك يشكل الدعامة الاساسية لاي مساعدة من اي جهة اتت، خاصة وان التحديات التي يواجهها لبنان اصبحت تحديات عالمية، وهي بذلك تتطلب ردود فعل عالمية.

* ما هو الدافع الاساسي لهذه الدول الى مساعدة لبنان؟

– مؤتمر روما يشكل دليلا جديدا على الاهتمام الكبير بلبنان من المجتمع الدولي برمته. الحشد الدولي الذي رأيناه اظهر مرة جديدة، بما لا يرقى اليه الشك، ان بلدنا لا يزال حاجة عربية ودولية لكي يكون واحة استقرار للجميع من دون استثناء، وان المشاركين في المؤتمر اصبحوا مدركين جيدا ان احد ابرز شروط الاستقرار فيه هو تقوية الجيش وكل القوى الامنية اللبنانية، بحيث تتمكن من بسط سلطتها على كل الاراضي والحدود اللبنانية. الدولة وحدها تشكل المظلة والضامنة لامن جميع اللبنانيين من دون استثناء.

* ما هي الاولوية بالنسبة اليكم في هذا المؤتمر؟

– امن لبنان وامان اللبنانيين يشكلان خطا احمر واولوية لعمل الحكومة، وقد ورد ذلك في البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة التي اترأسها، اضافة الى ذلك، فان كل المشاريع المستقبلية للنمو والنهوض بالاقتصاد لا يمكن ان تتحقق من دون ارساء استقرار امني وتحصين لبنان وتجنيبه اية تداعيات قد تطاوله من جراء الاحداث التي تشهدها المنطقة برمتها.

* كيف تقيّمون اداء القوى العسكرية والامنية اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة بالذات؟

– لا بد من ان ننوه بالجهود التي تبذلها جميع هذه القوى في الداخل وعلى الحدود، سواء في الحفاظ على سيادة لبنان ومنع اسرائيل من الحصول الى اطماعها برا وبحرا، ام في مكافحة الخلايا الارهابية وتفكيكها، وارساء استقرار امني في الداخل. هذه الانجازات اعطت كل القوى العسكرية والامنية اللبنانية شهادة اضافية لها، وشكلت احدى الدعائم الاساسية التي شجعت الاسرة الدولية على المشاركة في مؤتمر “روما – 2″، خاصة وان هذه الانجازات باتت واضحة جدا، واصبحت هذه القوى مصدر ثقة كبيرة لدى جميع الدول.

* هل انتم متفائلون بنتائج قريبة لمؤتمر “روما – 2″؟

– نتائج المؤتمر ستظهر تباعا من خلال الدعم والمساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي لتمكين الجيش والقوى الامنية اللبنانية من الاستمرار في القيام بمهماتها في حفظ الامن والاستقرار وتطبيق جميع القرارات الدولية.

* يعني ذلك انكم راضون عن نتائجه؟

– نحن راضون جدا عن نتائج المؤتمر، والاتجاه الان هو نحو اجراء محادثات ثنائية وتشكيل لجان متابعة مع جميع البلدان المستعدة لتقديم المساعدة. لقد جددنا خلال المؤتمر واللقاءات الثنائية التي اجريناها على هامشه التزامنا سياسة النأي بالنفس التي اقرتها الحكومة اللبنانية بجميع مكوناتها. وهذه السياسة يلتزمها كل الافرقاء السياسيين حاليا في لبنان.

* كيف تجاوب المجتمع الدولي مع ما طرحه لبنان خلال الاجتماع؟

– لاقت الخطتان الخمسيتان اللتان قدمتهما الحكومة اللبنانية تقديرا من جميع المشاركين في المؤتمر، اذ تضمنتا استراتيجيا مفصلة واضحة المعالم والاهداف اعدتها المرجعيات الامنية والعسكرية بالتنسيق في ما بينها، وهي المرة الاولى التي يقدم فيها لبنان استراتيجيا مماثلة.

* في رأيكم هل ستكون نتائج المؤتمر محصورة بالشق الامني ام انها ستشمل مجالات اخرى؟

– العنوان العريض لهذا المؤتمر هو عنوان امني بامتياز، الا ان نتائجه السياسية ستنعكس بشكل واضح على لبنان وعلى اقتصاده، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتوفير الامكانات الدفاعية الفاعلة كي تتمكن جميع القوى الامنية والعسكرية من الحفاظ على الاستقرار الذي ننعم به في الداخل وعلى الحدود، الامر الذي من شأنه ان يساعد في تنفيذ خطتنا الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي. شكل المجتمع الدولي في هذا المؤتمر اسرة حاضنة فعلا للدولة اللبنانية، ومؤمنة بقدرتها على استنهاض مؤسساتها وتقوية ركائزها الشرعية، وقد وقفت هذه الاسرة في الامس وقفة التزام ثابت امن لبنان واستقراره وسيادته.

* شكل البيان الختامي ملخصا عن الوضع الداخلي اللبناني بادق تفاصيله. كيف قرأتم هذا البيان؟

– بنود البيان الختامي للمؤتمر كانت واضحة جدا، خاصة في ما يتعلق بما نص عليه اتفاق الطائف حول حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، واعتبار سياسة النأي بالنفس مسؤولية جماعية لكل الاحزاب لتحصين لبنان من الصراعات الاقليمية، وابعاده من اية تدخلات في شؤون الدول الاخرى، وان الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة وفقا للدستور. كما ان مناشدة المؤتمرين لبنان بضرورة استئناف جميع القوى السياسية النقاش حول استراتيجيا الدفاع الوطني تنطلق من اعتبار ان وجود بيئة امنية قوية ومستدامة في لبنان سيساهم في بناء الثقة اللازمة لزيادة الاستثمار الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة فيه.

* تحدثتم عن تشكيل كتيبة نموذجية للجيش. ما الهدف الاساسي من وراء تشكيلها؟

– هذه الكتيبة تهدف الى تعزيز الانتشار العسكري اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لمساندة قوات اليونفيل في عملها في اطار قراري مجلس الامن 1701 و2373، على ان يترافق تشكيلها مع ارسال مزيد من عناصر الجيش اللبناني الى الجنوب، وذلك لا بد من ان يتزامن مع توجه لبنان نحو مناقشة استراتيجيا الدفاع الوطني بعد الانتخابات النيابية المقبلة، كما كان قد اشار رئيس الجمهورية ميشال عون في اطار دعوته المجتمع الدولي الى دعم القوات المسلحة اللبنانية، من اجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الامن والاستقرار وفقا لهذه الاستراتيجيا.

* صدح اسم لبنان عاليا في اروقة المؤتمر، وخاصة من خلال الكلمات التي القيت من كبار المشاركين. فما هي الرسالة التي ارادوا ايصالها الى لبنان من خلالها؟

– تحدث وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو عن اهمية “ضمان تأييد واسع للحكومة اللبنانية لتوطيد الامن وبسط سلطتها على كل التراب الوطني”، وتطرق الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع لبنان بوصفه “العمود الاساس للاستقرار في المنطقة”، ودعا رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتليوني الى ان يطلق على المؤتمر “رسالة قوية” داعمة للاستقرار اللبناني الامني والسياسي والاقتصادي. بذلك فان هذا المؤتمر لم يكن لقطع الوعود بل لتجديد الدعم الدولي لاستقرار لبنان وامنه ومؤسساته العسكرية والامنية.

* هل هناك من شروط في رأيكم لوضع مقررات المؤتمر حيز التنفيذ؟

ـ نجاح كل الجهود المبذولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا مرتبط مباشرة بحفاظنا على وحدتنا كلبنانيين، وباستمرار العمل على ترسيخ وحدتنا واستقرار البلد.