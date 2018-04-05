أبو زيد مستغرب..

غرّد النائب أمل ابو زيد عبر تويتر متسائلاً ” لماذا التشكيك بشفافية اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج ؟ ولماذا التصويب على هذا الانجاز الاول من نوعه ليس في تاريخ هذا العهد فحسب بل في تاريخ كل العهود حيث أنها المرة الاولى التي تُتاح فيها الفرصة للمغتربين بالتصويت والمشاركة في اختيار ممثليهم ؟ “.

وقال ابو زيد ” إن الشكوك حول نزاهة الانتخابات غير موجودة إلا في مخيّلة من يريدون افتعال مشاكل سخيفة في غير مكانها لهدف معروف وهو محاولة الاساءة الى وزارة الخارجية والمغتربين التي حضّرت بعناية ونجاح لهذا الاستحقاق، وقد أحسن وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق في مجلس الوزراء في تبديد أي شكوك حول نزاهة هذه الانتخابات في الخارج لجهة وجود كاميرات مراقبة في كل اقلام الاقتراع تنقل الصورة مباشرة الى لبنان ولجهة اقفال الصناديق بالشمع الاحمر وشحنها الى لبنان بهدف فرزها”.

وأعلن النائب أبو زيد أنه ” يضمّ صوته الى صوت وزير الخارجية بعدم جواز التشكيك بسفرائنا وقناصلنا الذين يمثّلون الدولة اللبنانية في سائر دول العالم وهم الذين اجتهدوا مع الادارة المركزية لتأمين كل الوسائل والتجهيزات لنجاح وضمان نزاهة وحرية الانتخاب “. وختم داعياً ” الى وقف بث الشائعات عن تسريب أي داتا لأن لا مصلحة في أي تحريض على هذا الانجاز الوطني “.