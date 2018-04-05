تصريحات مفاجئة تسبب غموضا لـ”قمة أنقرة”

وقالت الصحيفة ان ترامب أعلن عن رحيل القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت، ما سبب “الغموض” الذي اكتنف اجتماع بوتين وأردوغان وروحاني، في الرابع من أبريل/نيسان 2018، في أنقرة.

وذكرت الصحيفة أن ترامب قال خلال مؤتمر صحفي إن بلاده حققت نجاحا كبيرا جدا في مكافحة “داعش”، و”إننا نستطيع التغلب على أي كان عسكرياً، ولكن يحين الوقت أحيانا للعودة إلى الوطن ونحن نفكر في ذلك بكل جد”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث أليكسي سارابييف من معهد الدراسات الشرقية الروسي، إلى إمكانية إسناد الدور الأميركي بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، إلى السعودية وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكون “المال السعودي والإماراتي” هو الأداة الرئيسة للتأثير السعودي والفرنسي الممكن على الوضع في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الباحث أشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يمثل مصالح القيادة الإماراتية أيضا.