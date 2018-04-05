الشائعة تحوّلت إلى حقيقة.. شيرين عبد الوهاب تتزوّج السبت!

أشارت المعلومات الى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ستتزوّج من الفنان حسام حبيب يوم السبت القادم، في حفلٍ تدعو إليه الأصدقاء والمقرّبين، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على شائعة زواجهما وارتباطهما.

ويبقى الخبر المفاجئ على ذمّة المصادر، سيّما وأنّ شيرين بعيدة أخيراً عن الأنظار، وكانت قد إكتفت بإحياء سلسلة حفلات غنائية خلال الأسابيع الفائتة.

إشارة إلى أنّ خبر إرتباط شيرين وحسام كان قد شغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد تواجده إلى جانبها في أزمتها في المطار وسفره معها إلى دبي في حفل رأس السنة، فضلاً عن ورود بعض المعلومات عن سفرهما إلى أوروبا معاً منذ مدّة.