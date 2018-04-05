الضاهر لريفي: تحضر لنكسة في كل المناطق

كشف النائب خالد الضاهر خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله في طرابلس أن ” هدف ريفي لم يكن مصلحة أهل عكار والطائفة السنية بل كان هدفه محاربة سعد الحريري و أن يحصل على نائب له زعامة شعبية”، مشيراً إلى أن “فريق السياسي والاعلامي لأشرف ريفي عمل على نشر الإشاعات عني”.

وتوجه إلى ريفي بالقول:”ستحصل على نكسة في كل المناطق لأنك لم تتعاطى مع الناس ومع مصلحتهم”، معتبراً “أننا نعيش أزمة أخلاقية وسياسية والبعض لا يلقي بالا على الذي يعانيه هذا الوطن”.

وطالب الضاهر حزب الله بـ “تسليم الصواريخ الإيرانية إلى الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية وأن تكون بيد الدولة اللبنانية”.