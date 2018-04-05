قصة صادمة شغلت الناس.. ماذا فعل هذا المحامي الامريكي مع زوجته الحسناء؟

غبريال فيلا أحد أشهر المحامين و اغناهم على وجه الأرض أمريكي تزوج كريستينا رغم أنه يكبرها ب 30 سنة و أنجب منها لوينزو ابنهما الوحيد .

كريستينا كانت في 30 و هو في 60 عاشت معه 20 سنة كاملة بين أمريكا وباريس حياة فارهة وفاخرة كانت تقول انها تحب فيه شخصيته والكاريزما التي يتمتع بها.

بعد أن تقدم في السن غبريال طالبت كريستينا الطلاق لكي تستولي على ملايين الدوﻻرات التي يخزنها .

عندما بدأت المرأة في اتخاذ إجراءات الطلاق وجدت نفسها مطلقة منذ 20 سنة!! .. كيف؟

غبريال محامي ذكي وصاحب دهاء وكان محترف في اﻻجراءات القانونية في سفرية قادته معها بعد 4 أشهر من زفافهم لجمهورية الدومينكان طلقها ﻻن هذه الجمهورية تمنح الطلاق من جهة واحدة واستمر معها 20 سنة وكان يعلم أنه سيأتي اليوم الذي ستطلب الطلاق لتستولي على أمواله فطلقها قبل 19 سنة و8 أشهر.