بن جاسم عن الأزمة الخليجية: القادم لا يبشر بالخير

إعتبر رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، أنه ما يحتاجون إليه في الخليج هو النصح ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، “طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس لك، وخاصةً إذا كانت بشكل متعال، ما نحتاج اليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك”، مشيراً إلى أنه “نحتاج ذلك من قادتنا الآن لأن القادم لا يبشر بالخير. وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ”.

وأشار إلى أنه “نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن نحتاج من ينهض بِنَا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة ولسنا معنيين ان نصرح بما يعجب الغير ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقاً لمنفعة شعوبنا”.

وأوضح بن جاسم في تغريدة أخرى، أنه “أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في ارضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضاً”.

وأكد على أنهم يعرفون ما يريدون منهم، مشيراً إلى أنه “قد يكون حق مشروع لهم في ظل الحال الذي اوصلنا أنفسنا اليه ولكن هل نعرف نحن ماذا نريد ونترك المهاترات في قضايانا التي لم تنته ولن تنتهي للاسف في المستقبل المنظور”.

ورجح رئيس الوزراء أن العلاقات الخليجية تتدهور يعود “بسبب عدم وجود استراتيجية وإيمان واضح للتعامل في قضايانا الخلافية وفِي رسم المستقبل المنشود لأجيالنا”.