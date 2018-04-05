بعد إصابتها الخطرة نجمة عربية تتخذ قراراً جريئاً

تستأنف الفنانة سلوى خطاب نهاية الأسبوع الجاري، تصوير مشاهدها في مسلسل “سك على اخواتك” مع النجم الشاب علي ربيع، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد توقفها طوال الشهر الماضي بسبب الإصابة التي تعرضت لها في قدمها.

وعلمت “لها” أن النجمة المصرية رفضت تعطيل تصوير المسلسل رغم إصابتها بقدمها وتأكيد الأطباء على ضرورة البقاء بمنزلها، إلا أنها قررت أن تتحدى إصابتها، وأن تكتفي بالمسكنات للتخفيف من الآلم الناتج عن إلتواء قدمها، وإستكمال التصوير ولكن بالإستعانة بكرسي للجلوس عليه بجميع مشاهدها المتبقية وهو ما استجاب له المخرج وجهة الإنتاج، حيث قررا إجراء بعض التعديلات على السيناريو بحيث أن تكون جالسة خلال التصوير.

وكانت خطاب تعرضت لهذه الإصابة خلال تصوير أحد مشاهدها بالمسلسل، ولم تتمكن من الإعتذار عن إستكمال هذا العمل، ولكنها إنسحبت من مسلسل “نسر الصعيد” والذي كان من المفترض أن يجمعها بمحمد رمضان .