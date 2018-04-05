6 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ستة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية.

اتهم في القرار الاول السوري أحمد المشهداني بجرم القتال في القصير في صفوف الجيش السوري الحر، ثم المشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة أعتدة وذخائر عائدة للجيش والانتماء الى مجموعات ارهابية مسلحة سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 و639/640 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و157 قضاء عسكري والمادة 72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري تاج الدين محمد رعد بجرم القتال في القصير في صفوف الجيش السوري الحر والانتقال الى عرسال والانضمام الى تنظيم داعش والقتال في صفوفه وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة أعتدة عسكرية وأسلحة سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث السوري براء رفيق بدران بجرم التدخل في الارهاب وتمويل ارهابيين سندا الى المواد 335/219 عقوبات و316 مكرر عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 3 بند 2 من قانون تبييض الأموال رقم 44/2015.

واتهم في القرار الرابع السوري محمد سليمان ادريس بجرم القتال في القصير في صفوف الجيش السوري الحر والانتقال الى لبنان ومراقبة تحركات الجيش اللبناني في عرسال وافادة تنظيم داعش عنها سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و157 قضاء عسكري و72 أسلحة.

وفي القرار الخامس، اتهم اللبناني أياد محمد غدارة بجرم مساعدة الارهابيين في عرسال ونقل أسلحة وذخائر اليهم والاتجار بالأسلحة سندا الى المواد 335/219 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/219 عقوبات والمادة 72 أسلحة

واتهم صوان في القرار السادس السوري قتيبة عبد الكافي عيوش بجرم القتال في سوريا مع الجيش السوري الحر ومراقبة تحركات الجيش اللبناني في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و157 قضاء عسكري و72 أسلحة وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.