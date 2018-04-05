أنقرة لن تسمح بتقسيم تراب سوريا!

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية أن القمة الثلاثية في أنقرة خطوة تاريخية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد المتحدث إنه سيتم تطهير تل رفعت من قوات حزب العمال الكردستاني على غرار منطقة عفرين. وقد “اقتربت النهاية”، حسب وكالة “الأناضول”.

وعقد الرؤساء الروسي والتركي والإيراني قمة ثلاثية في أنقرة، أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، حول سوريا.

وأكد البيان المشترك للقمة الثلاثية دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال البيان إن قادة الدول الثلاث يعتزمون الاستمرار في محاربة الإرهاب ويؤكدون أهمية فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة.