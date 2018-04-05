في البقاع.. 66 حكما غيابيا للاستئنافية

أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع 66 حكما غيابيا في حق متهمين بالخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات وتعاطيها ومحاولة قتل والسلب وحمل أسلحة والسرقة والتزوير وترويج عملة مزورة وفعل مناف للحشمة. وترواحت الاحكام بين الاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.



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