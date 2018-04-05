“داعش” يخطط لإنشاء خلافة شرقي آسيا

أعلن وزير الدفاع الماليزي، رياميزارد رياتشودو، اليوم الخميس، أن تنظيما إرهابيا، ينتمي لـ”داعش” يخطط لتأسيس خلافة في شرق آسيا.

وقال وزير الدفاع إن الدول، التي يستهدفها التنظيم الإرهابي هي الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.

وأوضح المسؤول الماليزي أن جنوب شرقي آسيا، والجزء الشرقي من الفلبين باتا نقاط انطلاق لتنظيم “داعش” الإرهابي لممارسة نشاطاته المتطرفة.

وأضاف أن هذا التنظيم يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول تحت قيادة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقد كشفت تقارير إعلامية ومتابعون للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم “داعش” يسعى إلى إيجاد ملاذات جديدة في بعض دول آسيا بعد فرار الكثير من عناصره من مناطق الصراع الاساسية، خاصة وأن هذه الدول الآسيوية تعاني من وجود جماعات إسلامية متشددة، فمثلا يوجد في الفلبين وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر من 30 منظمة متطرفة أعلنت أخيرا مبايعة تنظيم “داعش”.