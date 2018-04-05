بعد انتشار فيديو الطفلة التي تدخن “النرجيلة”…قوى الأمن تتحرك

5 أبريل, 2018 - 6:07 مساءً المصدر: وكالات
بعد انتشار فيديو الطفلة التي تدخن “النرجيلة”…قوى الأمن تتحرك

أفادت صفحة قوى الأمن الداخلي أنه بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلة بعمر الـ 10 سنوات تدخن النرجيلة بحضور الوالدة وزوجها في ظاهرة تنم عن قلة المسؤولية والادراك لمدى خطورتها…

ونتيجة المتابعة تمكنت دورية من استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 3/4/2018 من معرفة هوية ومكان تواجد العائلة، فجرى التحقيق معهم لدى فصيلة الميناء في وحدة الدرك الاقليمي، حيث استمعت افادة زوج والدة الطفلة وتُرك بسند اقامة وتم اخذ تعهد على الوالدة بعدم التكرار.

5 أبريل, 2018

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