عين الحلوة تغلي!

ارتفع عدد قتلى إشكال حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة الى اثنين، هما عامر شريدي وشادي حمد، فيما نقل الجرحى الـ3 وهم: فخرية زيدان، علي حمد ومحمد زيدان الى مستشفى النداء للمعالجة. وتعمل القوى الاسلامية ولا سيما عصبة الانصار على تطويق الاشكال ووضع حد له.

يشار الى ان سبب الاشكال الذي حصل بين كل من العنصرين الإسلاميين م. شريدي وم. حمد هو قيام الأخير باشعال كابلات نحاس وأخشاب بالقرب من منزل الاول، وشوهدت سحب الدخان جراء احراق الكابلات، وليس كما اشيع بسبب احتراق احد المنازل.

وأفادت إذاعة “صوت لبنان – الضبية” بسقوط 6 جرحى نتيجة الإشكال.