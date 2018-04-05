الجميل يُغرّد عن مؤتمر “سيدر”

غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر تويتر قائلًا: “نجاح مؤتمر سيدر لا يكون بايهام اللبنانيين بازدهار ونمو لن يتحققا بوجودكم في السّلطة، ولا بمحاولة خداع المجتمع الدولي بالإحتيال على أرقام الموازنة، ووعود لا تستطيعون الوفاء بها، بل برؤية إقتصادية وإجتماعية منسجمة وإصلاحات وشفافية لا تشبه نهجكم واداءكم”.

نجاح مؤتمر #سيدر لا يكون بايهام اللبنانيين بازدهار ونمو لن يتحققا بوجودكم في السّلطة، ولا بمحاولة خداع المجتمع الدولي بالإحتيال على أرقام الموازنة، ووعود لا تستطيعون الوفاء بها، بل برؤية إقتصادية وإجتماعية منسجمة وإصلاحات وشفافية لا تشبه نهجكم واداءكم#لبنان #نبض_الإقتصاد — Samy Gemayel (@samygemayel) April 5, 2018