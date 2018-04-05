توقيف ثلاثة أشخاص وهذا ما ضُبط بحوزتهم

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي منتصف ليل 4-5/4/2018 ثلاثة أشخاص على متن سيارة نوع “هيونداي” لون أسود، مستأجرة، وذلك لحيازتهم كميّة من المخدرات، وهم كل من ن. م. (مواليد عام ١٩٩٩/لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات وع. ز. (مواليد عام ١٩٩٣/لبناني) وم. ض. (مواليد عام ١٩٩٣/لبناني).

وتبيّن أنهم من أصحاب السوابق، وضُبط بحوزتهم /١/ كلغ من مادة السيلفيا و /500/غ. من مادة الماريجوانا و /٢٠٠٠/ حبة تراماد وحوالي /٤٠/ غ. من حشيشة الكيف و/٦/ غ. باز الكوكايين, إضافةً إلى ضبط دفترين لف سجائر وسيجارة حشيشة.

أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.