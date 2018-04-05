نعتها زملاؤها بالقبيحة.. فنافست على لقب ملكة الجمال

تتنافس شابة بريطانية على لقب ملكة جمال إنكلترا حالياً بعد أن تغلبت على المتنمرين من زملائها الذين كانوا ينعتونها بالقبيحة، حتى وصل بها الأمر إلى الامتناع عن تناول الطعام.

نجحت بيج ليلي ألكسندر (17 عاماً) بالوصول إلى المرحلة نصف النهائية من مسابقة ملكة جمال إنكلترا، بعد معاناة دامت سنوات عديدة بسبب مضايقات زميلاتها اللواتي لطالما وصفنها بالفتاة القبيحة.

وكانت بيج ليلي قد امتنعت عن تناول الطعام بسبب المضايقات المستمرة التي كانت تتعرض لها في المدرسة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وزنها بشكل كبير.

لكن حياة بيج التي عانت من المضايقات طوال فترة دراستها الابتدائية والثانوية، أخذت منحى آخر بعدما بدأت بدراسة التجميل، وتأهلت لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال إنكلترا. يذكر أن بيج حصلت على لقب الوصيفة في مسابقة جمال مدينة توتنغهام في الرابع والعشرين من آذار الماضي.

وتنوي بيج المشاركة في مسابقة ملكة جمال كوفنتري قبل أن تخوض غمار مسابقة ملكة جمال إنكلترا في الثالث من تموز المقبل، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.