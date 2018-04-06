معركة مبكرة على “الحقائب الوزارية”.. وكلام جعجع سابق لأوانه

علقت مصادر قيادية في ​التيار الوطني الحر​ في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول تطلعهم إلى وزارة الطاقة في ​الحكومة​ المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء، مستغربةً “فتح النقاش باكرا بموضوع تقاسم الحقائب الوزارية”، معتبرة أنه “لا شيء محسوما في هذا المجال، حتى صدور نتائج ​الانتخابات النيابية​، وتبيان حجم كل فريق؛ لأنه على أساس هذه الأحجام يمكن بعدها تحديد عدد الحقائب التي ينالها كل فريق ونوعيتها”.

من جهته، لفت مصدر في القوات اللبنانية إلى أن “الحزب يؤيد مبدأ المداورة في الوزارات، على أن يكون شاملا، لافتا إلى أن “تمسك تيار المستقبل بالداخلية سيعني تلقائيا تمسك رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بالمالية، بمعنى أنه لا يمكننا الطلب من حركة أمل التخلي عن ​وزارة المال​ إذا ظل رئيس الحكومة والوزير ​نهاد المشنوق​ متمسكين بالداخلية، وهو ما يبدو واضحا، ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ متمسك بالخارجية على الأرجح”.