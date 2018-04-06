سنوياً.. الاحتلال يحاكم 700 طفل فلسطيني

ذكر تقرير حقوقي أن اسرائيل تعتقل وتحاكم سنويا نحو 700 طفل فلسطيني.

وقال التقرير الصادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن المحاكم عسكرية وتكون “صورية، وتسيء معاملة الأطفال، والهدف منها الحصول على اعترافات بالإكراه”.

وأوضح عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، أن القوات الإسرائيلية قتلت 2000 طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية قبل 18 عاما.

ونوه أبو قطيش إلى أنه لم تتم محاسبة أي جندي إسرائيلي على ذلك.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وما زال 350 منهم داخل السجون.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 أبريل من كل عام.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني.