رئيس وزراء ماليزيا يحل برلمان البلاد !

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الجمعة، حل البرلمان مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

وقال نجيب للتلفزيون الوطني: “أود إبلاغ المواطنيين بأنني التقيت الملك وطلبت موافقته على حل البرلمان السبت في السابع من أبريل”.

وتنتهي رسميا في 24 يونيو ولاية نجيب التي استمرت خمسة أعوام لكن رئيس الوزراء يستطيع حل البرلمان في أي وقت قبل نهاية ولايته بموافقة الملك والدعوة لإجراء انتخابات.

وكان نجيب عبد الرزاق قد أثار موجة انتقادات بعد أن قال إنه أقلع عن تناول الأرز واستعاض عنه بحبوب الكينوا الأغلى ثمنا.

وأفادت “رويترز” أنه يُلقى على عبد الرزاق، الذي يخوص الانتخابات العامة خلال أشهر في ظل فضيحة فساد، اللوم في ارتفاع تكاليف المعيشة منذ فرض ضريبة على الطعام والخدمات في عام 2015.

وتأتي أحدث موجة من الانتقادات من معارضيه الذين يقولون إنه يعيش بمعزل عن عامة الشعب بعد تصريح أدلى به خلال زيارة لإحدى المستشفيات يوم الخميس.