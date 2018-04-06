خوري من باريس: نحن بحاجة ماسة لأموال “سيدر”

رأى وزير الاقتصاد رائد خوري للـ”ام تي في” قبيل لحظات من بدء مؤتمر “سيدر” في باريس، أن الاجواء إيجابية، مشيرا إلى أنه يتوقع ان تلتزم كل دولة بإعطاء قروض مدعومة على فوائد بحدود 1.5 في المئة ونحن في حاجة ماسة لضخ هذه الاموال في اقتصادنا”، على حد تعبيره.

وشدد خوري على وجوب أن تكون كلفة الدين منخفضة كما ان تخلو الاستثمارات من الهدر، موضحا أن الإصلاحات المطلوبة تتركز في شكل خاص على عجز الكهرباء ووقف التوظيف في الدولة.

ولفت خوري إلى أن هناك احتضانا من المجتمع الدولي للبنان، مؤكدا في الوقت نفسه أن “الاستقرار الاقتصادي ليس مستحيلا لأننا نملك قدرات كبيرة خصوصا من القطاع الخاص”.