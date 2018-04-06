تطور جديد في “منبج” يفاجئ أردوغان !

خرج أكثر من 5000 متظاهر سوري الخميس في مدينة منبج طالبوا الجيش السوري بدخول مدينتهم لاسقاط مبررات دخولها من قبل الجيش التركيا ومرتزقته ومن دون أن تتدخل ما تسمى بـ“قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة اختصارا بـ”قسد”، التي تسيطر على المدينة وتشكل وحدات “حماية الشعب” ذات الأغلبية الكردية عمودها الفقري، في فض المظاهرة.

وقدرت مصادر أهلية في منبج لـ “الوطن أون لاين” عدد السكان الذين خرجوا في المظاهرة ضد الأتراك بأكثر من 5 آلاف متظاهر، لتعد بذلك الأكبر من نوعها منذ سقوط عفرين بيد الجيش التركي والجماعات المتحالفة معه في 20 الشهر الفائت.

وقالت المصادر إن المتظاهرين نددوا بالاحتلال التركي لعفرين والمناطق السورية وطالبوا بتدخل دولي يمنع الجيش التركي من غزو منبج التي أكد مصدر قيادي في “حماية الشعب” أنها لن تسمح بتكرار سيناريو عفرين في منبج.

وبينت المصادر أن المتظاهرين حملوا علم الجمهورية العربية السورية وصور الرئيس بشار الأسد واحتشدوا بداية في ساحة البولمان بمركز المدينة قبل أن يتوجهوا نحو طريق حلب وطريق جرابلس ومن دون أي منغصات من “قسد” التي سبق واعترضت إحدى المظاهرات التي نددت بتواجدها في منبج وإيجاد ذريعة لتدخل الأتراك.