في “سيدر”.. الحريري يكشف عن أرقام صادمة !

كشف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح مؤتمر “سيدر” أن توافد النازحين السوريين إلى لبنان أدى إلى تراجع النمو إلى أقل من 1%، مشيرا إلى أنه “وفق البنك الدولي فإن خسارتنا قدرت بـ18 مليار دولار حتى 2015 وان الفقر والبطالة ازدادا بشكل كبير”.

وأكد الحريري أن الحكومة ستعمل على “تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية وضمان ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه في إطار مالي واقتصادي ومحاربة الدين المستدام من خلال تعزيز مالي بـ5 في المئة على السنوات الخمس المقبلة”، واضاف “سنعمل على محاربة الفساد وتحقيق حوكمة مالية افضل وتطوير واعادة تعزيز القطاع العام وعملية تموين وتوريد وتحسين الجمارك وتعزيز القطاع الرقمي في الحكومة”.

وإذ شدد على أن لبنان بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، ناشد الجميع “الاعتماد على التطورات الايجابية لتعزيز استقرار لبنان الذي يرتبط حكما باستقرار المنطقة”.