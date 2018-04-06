بالفيديو: بعد توقيفه في مطار بيروت.. هاني العمري يوضح

بعدما تداولت بعض وسائل الاعلام عن قيام جهات أمنية في مطار بيروت الدولي بتوقيف الفنان اللبناني هاني العمري قبل أن يتوجه الى شرم الشيخ برفقة زوجته, بتهمة تحرير شيكات من دون أن يكون في رصيده المصرفي المال, نفى العمري حقيقة ما حصل من خلال فيديو قام بنشره على حسابه الخاص فيسبوك, موضحاً أنه “لم يتوقف بأمر قضائي وانما تم استدعائه للادلاء بافادته بعدما تمت سرقة احدى الشيكات من داخل مكتبه وتم تزوير توقيعه”.

وأعلن العمري أنه سيقوم بالاجراءات القانونية اللازمة لاظهار الحقيقة”.

وتوجه الى كل محبيه ومن وقف الى جانبه بالشكر, معتذراً من جمهوره في الأردن لعدم تمكنه من قيام حفله.

Publiée par Hani El Omary II sur jeudi 5 avril 2018