مواجهات “عنيفة” على حدود غزة والأراضي المحتلة

اندلعت مواجهات الجمعة بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين اشعلوا عشرات اطارات السيارات، وجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يُطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودي الذي يفصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وافاد مراسلو وكالة “فرانس برس”، بأن المتظاهرين تجمعوا شرق مدينة غزة على بُعد عشرات الامتار من السياج الحدودي وقاموا باشعال عشرات من اطارات السيارات وبرشق جيش الاحتلال بالحجارة.

واطلق جيش العدو الاسرائيلي الرصاص وعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما ذكر مراسلون من وكالة “فرانس برس”.

توازياً، حضّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل، على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة والاراضي المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل، في إفادة صحافية، إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلّا كملاذ أخير، معتبرةً ان اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمداً وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

واشار مسؤولون في وزارة الصحة، الى ان فلسطينياً توفي اليوم الجمعة متأثراً بإصابته قبل أسبوع أثناء احتجاجات على حدود القطاع. وبهذا ارتفع عدد القتلى إلى 20 شخصاً، في المواجهات التي بدأت يوم 30 آذار مع جنود إسرائيليين.