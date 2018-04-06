بالفيديو.. وفد تركي يستطلع 4 مناطق بريف حماة

دخل وفد تركي إلى محافظة إدلب، واستطلع أربع مناطق في الريف الجنوبي وريف حماة الشمالي، كخطوة لثبيت النقطة الثامنة من نقاط المراقبة ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي شمل المنطقة في أيلول الماضي.

مصادر معارضة في ريف إدلب أفادت بأن الوفد استطلع مدينة خان شيخون جنوبي إدلب ومدن مورك ولحايا وكفرزيتا والصياد شمالي حماة لتثبيت نقاط المراقبة الثامنة.

وقال مصدر إعلامي من ريف حماة إن الوفد كان برفقة عدد من السيارات رباعية الدفع، وتجولوا في مدينة مورك بالكامل، بالإضافة إلى المناطق الأخرى المذكورة.

وفد تركي يدخل مدينة مورك Publiée par ‎عين على الحدث set the event‎ sur vendredi 6 avril 2018

وثبتت تركيا سبع نقاط في المنطقة، وتتوزع على عندان بريف حلب الشمالي، وثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، ونقطة في تلة العيس جنوبي المحافظة، بالإضافة إلى نقطتين في تل الطوقان ومحيط معرة النعمان شرقي إدلب.

وأكد المصدر أن الرتل يستطلع المنطقة على أن يخرج خلال الساعات المقبلة عن طريق معبر كفرلوسين بريف حلب، نحو الأراضي التركية.

وقالت مصادر معارضة في ريف حماة، إن الوفد وصل إلى ريف حماة الشمالي بمرافقة فصائل وسط استنفار بعضها وعلى رأسها: “فيلق الشام” و”جيش العزة” و”أحرار الشام”.

ويأتي دخول الوفد بعد أيام من دخول رتل مماثل إلى منطقة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وصولًا إلى ريف حماة، في مهمة استطلاعية قبل تثبيت نقاط مراقبة جديدة.