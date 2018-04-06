مشاهد أولى من داخل القاعدة الأمريكية الجديدة في منبج

عرضت قناة CNN الأمريكية مشاهد هي الأولى من داخل القاعدة الأمريكية الجديدة والتي جرى إنشاؤها في مدنية منبج السورية شمال شرق حلب .

ويظهر الفيديو عدد من الأليات والمدرعات العسكرية الأمريكية بالاضافة لمناطق سكنية خاصة بالجنود الأمريكيين

وكانت وكالة “الأناضول” التركية، أكدت أن القوات الأمريكية بدأت ببناء قاعدتين عسكريتين لها في محيط منبج التي تسيطر عليها “الوحدات الكردية”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت قوات أمريكية باتخاذ تدابير وتعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في منبج، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة”.

وتقيم الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث نقاط مراقبة على الخط الفاصل بين منطقة درع الفرات والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات “الوحدات” في قرى توخار وحلونجي و دادات.

وكانت وكالة كردية قد رصدت خلال الأيام الماضية إنشاء القاعدة الامريكية شمال مدينة منبج قرب مناطق نفود مسلحي درع الفرات المدعومين من تركيا.

واثار التواجد الأمريكي الجديد غضب القوات التركية والتي كانت قد دعت القوات الأمريكية إلى الإنسحاب من مبنج، ونيتها شن عملية عسكرية لطرد المقاتلين الأكراد والذين يصنفهم الأتراك بالارهابيين.