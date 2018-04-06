بالصور: إليكم زي جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد

أعلنت وسائل اعلام عبرية، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي سيعمد في الاسابيع القادمة، الى استبدال زيه العسكري الميداني، وذلك من ضمن برنامج تطوير شامل.

وقد ارتبط اللون الزيتي بزي جيش الاحتلال، لكن ووفق التعديل الجديد سيغيب هذا اللون ليحل بدلاً منه البدلة المرقطة ذات اللون البني المموه.

وقالت وسائل الاعلام تلك ان الزي الجديد مصنوع من أقمشة مهوءة ومريحة أكثر، ومقاومة للنيران والحرارة أكثر. علاوة على هذا، الزي مصنع من أقمشة منقطة، سيظهر عليها اسم الجندي أو الضابط، إضافة إلى علم “إسرائيل”، ورمز الوحدة العسكرية.

ومن المتوقع ان يعتمد الزي الجديد بشكل رسمي نهاية العام الجاري، بعد اكتمال توزيع 150 ألف زوج على جنود الوحدات القتالية.

ونقل موقع “المصدر” الاسرائيلي الناطق بالعربية عن ضابط مسؤول في شعبة التكنولوجيا: “سيرتدي المقاتلون الزي وسيجربونه في ظروف مختلفة مثل الزحف، تدريبات في مناطق مبنية، مواقع مختلفة مثل الصحراء الجنوبية، وفي منطقة أحراش الجولان”

إضافة إلى التغييرات في الزي، من المتوقع أن يجري الجيش الإسرائيلي تجديدات في الوجبات وأن يدخل وجبات جديدة، مثل خبز “الفرن” المغربي، قطع خبز من الأرز، وبيتزا من شركات مشهورة. وفق التقارير، وقّع الجيش على اتفاقية مع شركة كبيرة لبيع البيتزا لتقديم هذه الوجبة للجنود في الوحدات التي تعمل في ساعات الليل، بدلا من الوجبات البسيطة التي يقدمها في غرفة الطعام.