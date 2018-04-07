بالصورة: أصالة نصري إلى حضن الوطن!

تداول نشطاء سوريون صورة حديثة للفنانة السورية المعارضة “أصالة نصري” مع أفراد عائلتها وشقيقتها “ريم” التي تعتبر من أكبر الموالين للدولة السورية، ليتبين أن الصورة الملتقطلة حديثة العهد وتعود لأيام حيث تصالحت الشقيقتان بعد قطيعة سنوات.

وقال النشطاء بحسب مارصد الحدث نيوز إن ريم تجري اتصالات مكثفة تمهيداً لعودة شقيقتها إلى حضن الوطن، وهو أمر لم تعلق عليه أي من الشقيقتين، وأضاف النشطاء أن أصالة قد تكون زارت العاصمة السورية مؤخراً.

يذكر أن الخلاف بين الشقيقتين تعمق أكثر عقب اندلاع الأزمة السورية حيث وقفت أصالة بصف المعارضين بينما وقفت ريم في صف الحكومة السورية وغنت أغنية للرئيس السوري بشار الاسد بعنوان سيد الأباة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز