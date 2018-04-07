انتشار أمني غير مسبوق في الحمرا

7 أبريل, 2018 - 11:41 صباحًا المصدر: رادار سكوب
انتشار أمني غير مسبوق في الحمرا

حصل انتشار أمني كثيف وغير مسبوق مساء أمس الجمعة في شوارع منطقة الحمرا، حيث شوهدت آليات عسكرية لقوى الامن الداخلي تؤازرها عناصر مدنية ورافعات وشاحنات عسكرية وعدد من الدراجين.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى أن قوّة كبيرة من قوى الأمن الداخلي معززة بفوج طوارئ بيروت وعدد من الفصائل الامنية فضلاً عن عناصر من مفارز سير بيروت، تنفذ خطة أمنية فجائية في منطقة الحمرا، بناء لأوامر قائد شرطة بيروت تقضي بإزالة كافة البسطات والباعة المتجولين المخالفين والمتسولين.

ولفت المصدر الى أن الحصيلة الأولية حتى الساعة 75 موقوفاً بينهم اطفال متسولين.

7 أبريل, 2018

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