بالصورة: استشهاد الإعلامي ياسر مرتجى

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في ساعة مبكرة من اليوم السبت، خبر استشهاد الزميل الصحفي ياسر مرتجى رسميا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، أثناء تغطيته للأحداث على الحدود الشرقية لخانيونس.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على المصور ياسر مرتجى أثناء تصويره المتظاهرين قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، فأصيب إصابة مباشرة في بطنه.

ومن جهته أشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إلى إن الصحفي مرتجى كان يرتدي درعًا واقيًا كُتب عليه “Press” حينما استهدفه الجيش.

وأشار إلى أن مرتجى يعمل “صانع أفلام، وأحد مؤسسي شركة عين ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، وشارك في صناعة مجموعة من الأفلام الوثائقية التي بُثت عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية عن الأوضاع في قطاع غزة.