بزي: من غير المقبول الانزلاق في الخطاب السياسي

أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي بزي عن ثقته بما يراه الاهل مصلحة لوجودهم واستمرارية عيشهم الكريم ضمن المسيرة التي دفعوا لأجلها أغلى التضحيات “مسيرة التنمية والتحرير والتي تتجسد بالأمل والوفاء، بالتحالف الاستراتيجي بين حركة أمل وحزب الله”.

وخلال لقاء سياسي نظمته حركة امل في بلدة صربين قضاء بنت جبيل، اكد بزي ان: “التنافس ضروري وكذلك حق الناس في التعبير عن توجهاتهم مهم ولكن من غير المقبول الانزلاق في الخطاب السياسي الى ما يسيء لصورة لبنان، فالانتخابات محطة والسابع من ايار يوم جديد”.

وختم بزي: “علينا جميعا أن نسعى الى تقدم لبنان وازدهاره، وتفعيل المؤسسات وحماية السلم الأهلي وصيانة الوحدة الداخلية وتعزيز ثقة المواطن بالدولة”.