القذائف على دمشق عادت

أدى سقوط قذائف أطلقها صباح السبت مسلحو “جيش الإسلام” من دوما في الغوطة الشرقية على أحياء في العاصمة دمشق إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلة وإصابة أكثر من 30 مدنيا بجروح حالة بعضهم خطرة.

وأفادت روسيا اليوم بسقوط قذائف صاروخية صباح السبت على حي المزة ومحيط ساحة الأمويين، أطلقت من عمق مدينة دوما في الغوطة الشرقية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ونقلت وكالة “سانا” عن المدير الطبي لمشفى “المواساة” صبحي البحري، أن عدد القتلى ارتفع نتيجة اعتداءات مسلحي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء دمشق إلى 5 مدنيين بينهم طفلة وجرح أكثر من 30 آخرين.

كذلك قال مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن مسلحي “جيش الإسلام” المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا صباح السبت 7 قذائف هاون على حي المزة 86 السكني، ومحيط ساحة الأمويين، ومنطقتي أبو رمانة، وعش الورور، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

وأمس الجمعة، لقي 4 أشخاص أيضا بينهم امرأة وطفل، مصرعهم، إضافة إلى إصابة 22 آخرين، جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحو “جيش الإسلام” على منطقتي الربوة ومساكن برزة وحي المزة ومحيط ساحة الأمويين بدمشق.

يشار إلى أن تنفيذ “اتفاق دوما” توقف يوم الخميس الماضي نتيجة خلافات داخلية بين مسلحي “جيش الإسلام” في مدينة دوما وفقا لوكالة سانا.