الحريري من باريس: “رح نضل ننتّف بعض”.. وعيكم ان تبقوا موحدين

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري من مؤتمر الطاقة الإغترابية في باريس انّ ” التواصل مع المغترب يجب ان يكون مليئاً بشعور الانتماء”، مشيراً إلى أنّ “لبنان لا يمكن أن يستمر بنفس طريقة العمل السابقة ومن دون اصلاحات لذا علينا تحديث القوانين”.

وقال: ” يجب العمل بجدية بعد الانتخابات النيابية المقبلة واتخاذ قرارات شجاعة لتحسين سوق العمل والاصلاح الحقيقي يكون بمكافحة الفساد لخلق فرص عمل جديدة”.

وتوّجه الحريري إلى اللبنانيين قائلاً: “الخلافات السياسية بالبلد ستبقى “ورح نضل ننتٌف بعض” ولكن عليكم انتم ان تبقوا متحدين حول لبنان”، شاكراً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، إذ ان ” جمع اللبنانيين من الامور المهمة التي يجب ان نقوم بها كحكومة”.

وعن مسألة الناحين اعتبر الحريري انّها ” كلّفت لبنان كثيرا ولو أننا قمنا باصلاحات في وقت سابق لكان تأثير النزوح أقل على البلد”.