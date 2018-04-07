مفاجأة في طقس يوم غد

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة متقطعة، كما تنشط الرياح من حين لآخر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب بدءا من ليل السبت ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية أحيانا، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق خلال الليل. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض درجات الحرارة، وأمطار متفرقة متقطعة، كما تنشط الرياح من حين لآخر. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا. مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة من حين لآخر خاصة خلال الليل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 23 درجة . فوق الجبال من 9 الى 17 درجة. في الارز من 4 الى 16 درجة. في الداخل من 8 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الساحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,17 ساعة غروب الشمس: 19,04