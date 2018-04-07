الحاج حسن: المستقبل والقوات دعموا الإرهاب في عرسال

قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إن “تاريخ تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وخصوصا في السنوات الثلاث التي مضت هو دعم الارهاب الذي كان يحتل بلدة عرسال، فقدموا إليها وتضامنوا وتبنوا المجموعات الارهابية بالدعم السياسي والاعلامي، إن لم يكن هناك من شيء آخر ، ووقتها استشهد ضباط ورتباء وجنود في الجيش اللبناني ومن الاهالي”.

وخلال احتفال نظمه حزب الله بمناسبة ولادة أمير المؤمنين (ع) في حسينية بلدة البزالية في البقاع الشمالي، رد الحاج حسن على تيار المستقبل والقوات اللبنانية بأن حصولهم على مقعد في بعلبك – الهرمل يساوي ١٢٧ نائبا وأنه انقلاب استراتيجي وتحول تاريخي ومعركة وجود، فاعتبر “أنهم يكبرون القصة ليحوّلوا حصولهم بشكل طبيعي على مقعد نيابي إلى إنجاز”، مضيفًا أن “الانجاز الحقيقي هو كم سيكون عدد المقاعد في المجلس النيابي بمجموعه”.