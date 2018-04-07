جعجع: زياد الحواط شكل علامة فارقة في رئاسة البلدية

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اللبنانيين الى “التصويت للائحة التغيير الاكيد التي تذكرنا بالحلف الثلاثي القديم والكرامة الوطنية الفعلية”.

وقال جعجع بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان في دارته في عمشيت: “ما نطرحه اليوم هو التغيير الفعلي وصنعنا الفرق من خلال وزرائنا في الحكومة”.

وشدد على أن المرشح زياد الحواط شكل علامة فارقة في رئاسة البلدية من خلال سعيه للتغيير الحقيقي في كل المشاريع التي قام بها.

اما سليمان، فقال: “علينا تعزيز العلاقات الخارجية، حيث يوجد لبنانيون، والسلطة الجديدة يجب ان تحاسب ليس فقط على الهدر والفساد بل ايضا على التشكيلات العشوائية والتعسفية، وعلينا خلق مشاريع جديدة واعادة الدور لابناء جبيل وكسروان الذين كانوا دائما بالطليعة. و7 ايار هو يوم جديد”.