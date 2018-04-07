بولس: سيدر ناقص اصلاحات “نقمة”

7 أبريل, 2018 - 3:55 مساءً المصدر: وكالات
بولس: سيدر ناقص اصلاحات “نقمة”

علق النائب السابق جواد بولس على مؤتمر سيدر قائلاً: “سيدر زائد اصلاحات نعمة. سيدر ناقص اصلاحات نقمة.”

وأضاف بولس عبر “تويتر”: “إذا كان الفساد يحتاج الى تمويل (والتمويل كان دائما جاهزا)، فالإصلاح يحتاج ايضا الى تمويل (يصعب الحصول عليه)”، معتبراً أن “الاصلاح شرطه قرار سياسي (وأمني في ظل السلاح).”

وأردف: “مؤسف ان لا نقرّ بضرورة الاصلاح وحتميته الا بحافز إفلاس الدولة”.

7 أبريل, 2018

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