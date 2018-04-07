معوّض: لمواكبة Cedre ومؤتمر روما بإصلاحات داخلية

7 أبريل, 2018 - 3:58 مساءً المصدر: وكالات
معوّض: لمواكبة Cedre ومؤتمر روما بإصلاحات داخلية

غرّد رئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوّض عبر “تويتر”، قائلا: “مرّة جديدة يؤكد المجتمع الدولي أهمية استقرار لبنان وأمنه، لذلك علينا مسؤولية مواكبة Cedre وقبله مؤتمر روما بإصلاحات داخلية ومحاربة فعلية للفساد وإعادة تحويل الدولة من رب عمل فاشل وفاسد الى ناظم للاقتصاد اللبناني”.

7 أبريل, 2018

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