جهاز يتيح لأفكارك التكلم

نجح باحثون في تطوير جهاز قادر على قراءة أفكار الأشخاص عند استخدامهم صوتًا داخليًا، مما يسمح لهم بالتحكم في أجهزة الحاسوب وطرح أسئلة وطلبات من دون التحدث.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن الجهاز “ألتر إيغو” قابل للارتداء وبإمكانه نسخ الكلمات التي يعبر عنها الشخص مع نفسه حتى وإن لم يصرح بها بصوت عال، حيث تقوم السماعة بالتواصل مع الجلد والتقاط الإشارات العصبية والعضلية الدقيقة حين يفكر الإنسان في شيء مع نفسه.

وقال أرناف كابور، أحد مطوري الجهاز “فكرتنا هي صناعة نظام حوسبة داخلي، يستهدف إدراكنا الخاص”.

وترتبط السماعة بجهاز الكمبيوتر، حيث يتم تنفيذ كل طلباتك على الحاسوب، من دون أن تتحدث.