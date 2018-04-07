جريصاتي: النكايات لا تصنع وطنًا

أشار وزير العدل سليم جريصاتي إلى أنه “من يقاطع الانتشار اللبناني يقاطع ضعفي لبنان ويقطّع أوصال الجسد الواحد.”

وأضاف جريصاتي عبر “تويتر”: “إن الدولة مسؤولة عن الانتشار بكليته لأنه سر قوة لبنان”، معتبراً أن “الانتشار ليس مجرد تحويلات مالية الى المقيمين بل هو إمتداد لكل لبنان في كل أصقاع العالم.”

وشدد على ان “النكايات لا تصنع وطنًا.”

من يقاطع الانتشار اللبناني يقاطع ضعفي لبنان ويقطّع أوصال الجسد الواحد. إن الدولة مسؤولة عن الانتشار بكليته لأنه سر قوة لبنان. الانتشار ليس مجرد تحويلات مالية الى المقيمين بل هو إمتداد لكل لبنان في كل أصقاع العالم. النكايات لا تصنع وطنًا. S.J — Salim Jreissati (@SalimJreissati) April 7, 2018