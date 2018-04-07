المشنوق: ما تحقق في “سيدر” انتصار للحريري

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “النجاح الذي حققه مؤتمر سيدر هو انتصار لسياسة النفس الطويل لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي راهن على الاستقرار والتهدئة لخلق مناخات سياسية مؤاتية للاستثمار، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعالج أزمة البطالة التي تضرب المناطق اللبنانية كلها”.

وشدد خلال لقاء مع آل السبع في حضور الوزير السابق حسن السبع على أن “المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي والعربي للبنان نجاحا للعهد أيضا، ودليل ثقة دولية بسياسة الرئيس الحريري، وهذا النجاح هو جواب على كل الذين شككوا بمسيرة الرئيس الحريري”.

ورأى المشنوق خلال لقاء في دارة الدكتور عدنان حمزة أن “الثقة الدولية هي ثقة بكل لبنان”، معربا عن “الفخر بهذا الإنجاز الدولي للبلد”، مؤكدا أن “سياسة النفس الطويل اثبتت قدرتها خارج إطار المواجهة”.

ولفت المشنوق خلال زيارته آل الشاعر في الرملة البيضا، إلى أن “كل المشاكل مقدور عليها إلا البطالة، وها هي تتجه نحو الحل خلال سنوات، بسبب الاستثمارات التي ستحرك عجلة الاقتصاد وستخرجنا من الركود.”

وخلال زيارته منزل الدكتورة خديجة المصري في قصقص، أكد المشنوق أنه “خلال عام تم تحقيق إنجازين كبيرين، الأول أن الاستراتيجية الدفاعية أصبحت على طاولة مجلس الأمن الدولي بعدما أثارها رئيس الجمهورية وأعلنها فتبناها مجلس الأمن، وثانيا نتائج مؤتمر سيدر الذي سيعيد الانتعاش للبنان”.