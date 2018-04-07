قذائف دوما تطال الإعلام السوري !!

7 أبريل, 2018 - 5:56 مساءً الكاتب: أفرورا عيسى المصدر: خاص الحدث نيوز
قذائف دوما تطال الإعلام السوري !!

بالكاميرا والمايك توجهوا إلى ميادين الحرب السورية موثقين أشرس معاركها .. فأخافوا أعدائهم ليقابلوهم بالرصاص والقذائف

حيث تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم خبر إصابة عدد من مراسلي ومصوري الإعلام السوري خلال تقدم وحدات الجيش السوري على مشارف دوما في ريف دمشق

في حين أكدت مصادر مطلعة لــ الحدث نيوز أن المصابين هم نزار الرفيع مراسل قناة سما الفضائية وعمار بدوي مصور “الوطن اون لاين” و وسيم عيسى مصور حربي مع مجموعات الحرس الجمهوري

حيث تم نقلهم إلى مشفى المواساة وسط العاصمة دمشق وأن إصاباتهم طفيفة كما تحدثت المصادر

 

الصورة للمصور الحربي وسيم عيسى بعد الإصابة ..

 

 

 

7 أبريل, 2018

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