كنعان: ضميري مرتاح

لفت النائب ​ابراهيم كنعان الى أنه “قدمنا تجربة انمائية وسياسية وتشريعية نفتخر بها وحولنا الخسارة الى ربح واستعادنا الشراكة والميثاق مع الرئيس القوي لنستعيد الحضور والقرار وتنطلق عجلة الدولة”.

وأكد كنعان من دارة البير ابو جودة في المسقا انه “نتخطى الصعوبات وننجز وباتت لدينا موازنتان في غضون سنتين ولولا الموازنة واستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان لما كان المجتمع الدولي بادر لدعم دولتنا في سيدر 1”.

وأشار الى أنه “ضميري مرتاح واذا اولاني المتنيون ثقتهم سأستمر بالعزم نفسه والقناعات نفسها وبقدرة اكبر على الانجاز”, مؤكداً أنه “لا نؤمن بالاحباط لأننا ابناء القيامة ولن نقبل اليأس في اي ملف بل سنستمر معا بارادة قوية لانجاز ما يطمح اليه المتنيون واللبنانيون”.





ورأى كنعان أنه “في السادس من ايار موعدنا مع تكبير رقعة الزيت التي بدأت في العام 2005 والانتخابات فرصة ليقول الشعب للرئيس عون نحن معك لأنك الامل ولن نسمح لأحد بافشالك”.

وتابع “بثقتكم سنشكل تكتلا نيابيا داعما للعهد ومؤسسا لمرحلة افضل من الشراكة وصون الحقوق التمثيلية والاجتماعية والاصلاحية, مشيراً الى أنه “كما خرجت المصالحة والموازنة من المتن الشمالي ستخرج انجازات اكبر واكثر”.

وتوجه الى المنافسين “اقول لمن يخوض السياسة من المنافسين اوقفوا النق لأن تغيير الواقع يكون بالعمل والانجاز لا بالاكتفاء بالمشاهدة او حمل الصافرة ولعب دور الحكم بلا اي مجهود”.

وكشف كنعان أنه “سنقر قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ليهتم كل قضاء بمشاريعه ونفاياته ولتقام المعامل”.

وأكد أن “الامل كبير بهذا العهد والثقة المطلوبة تتخطى الاحزاب والرئيس عون حدوده كل لبنان وكل لبناني يريد وطنا افضل وغداً أحسن”.