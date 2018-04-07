تركيا: واشنطن تراوغ بشأن مستقبلها فى سورية

انتقدت تركيا اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان الولايات المتحدة الأمريكية بشأن “إرسال ما وصفته بالرسائل الملتبسة بشأن سورية”.

وقالت تركيا إن واشنطن تحدث ارتباكا بـ”المراوغة بشأن دورها المستقبلي في البلاد”، حسب رويترز.

وأكد المتحدث باسم الرئيس التركي أردوغان، إن بلاده تتحدث إلى روسيا بشأن بلدة “تل رفعت” السورية.

وأضاف أن تركيا “لا ترى حاجة للتدخل في المنطقة في ظل تأكيد موسكو على عدم وجود وحدات حماية الشعب الكردية السورية هناك”.

وأعلنت هيئة الأركان التركية، اليوم السبت، إنشاء نقطة المراقبة التاسعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمالي سورية.