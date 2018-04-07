قذائف إرهابيي جيش الإسلام تعكر صباح دمشق

بعد فشل المفاوضات بين الدولة السورية وإرهابيي “جيش الإسلام” للخروج من مدينة دوما، وتسليم السلاح وإنهاء ملف المخطوفين المدنيين والعسكريين، يستمر لليوم الثاني توالياً تساقط قذائف الهاون على الأحياء السكنية في العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر ميدانية عن سقوط قذيفة هاون صباح اليوم على شارع الفارابي ، ما أسفر عن إصابة شخص في العقد السابع من العمر، بالإضافة إلى أضرار مادية في المكان.

وفي حي المزة 86 كان العدد الأكبر من القذائف منذ ظهر الأمس وحتى اليوم، حيث سقطت عشرات القذائف، أسفرت إحداها صباح اليوم عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين.

واستهدفت القذائف مناطق عديدة في العاصمة ومحيطها، كساحة الأمويين ومنطقة الربوة والمزرعة.

كما أفاد مصدر طبي باستشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة أشلاء، وجرح 35 آخرين.

من احد مشافي دمشق – جرحى قذائف الهاون الرحمة للشهداء و الشفاء العاجل للجرحى . Publiée par ‎يوميات قذيفة هاون في دمشق – عاجل‎ sur samedi 7 avril 2018