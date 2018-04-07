“إير فرانس” تلغي رحلات بسبب إضراب العاملين

ألغت شركة “إير فرانس” اليوم السبت، ما يقرب من ثلث رحلاتها بعدما نظم عاملوها إضرابا للاحتجاج على الأجور، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ موجة جديدة من إضرابات العاملين في السكك الحديدية وهو ما من شأنه تعطيل جزء كبير من شبكة النقل الفرنسية.

وهذا هو اليوم الخامس الذي يتوقف فيه العمل بشركة الطيران الفرنسية خلال الخمسة والأربعين يوما الأخيرة. وبدأ توقيته يتداخل مع إضراب العاملين بقطاع السكك الحديدية الذين يحتجون على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون. بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

كانت إير فرانس قد توقعت استمرار عمل نحو 70 بالمئة من الرحلات الجوية اليوم السبت.





واصطف المسافرون في طوابير بمطار شارل ديجول اليوم لحجز مقاعد على متن رحلات جديدة بعد إلغاء رحلاتهم.