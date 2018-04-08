ايلي عون يثير استياء اهل الدامور

بالرغم من عدم ترشحه للانتخابات النيابية، الا ان النائب ايلي عون يقوم بلقاءات انتخابية في بلدته الدامور مروجاً لاعطاء الصوت التفضيلي للمرشح تيمور جنبلاط الامر الذي ترك استياء بالغ لدى “الدوامرة” مع تهديد البعض بتعليق يافطات ترفض تصرفات عون. واستياء اهل الدامور نابع من رفضهم تغييب بلدتهم عن الترشيحات في لائحة جنبلاط الامر الذي يعد سابقة في تاريخ الدامور ان يتم تغيبها عن الترشيحات في احدى اللوائح. ويهمس بين ابناء البلدة ان عون تلقى وعد بترشيح نجله في الدورة القادمة.

وتضم “لائحة المصالحة” في دائرة الشوف- عاليه كل من: تيمور جنبلاط، جورج عدوان، ناجي البستاني، غطاس خوري، نعمة طعمة، مروان حمادة، بلال عبدالله، محمد الحجار عن دائرة الشوف؛ بالإضافة إلى أكرم شهيب، هنري حلو، أنيس نصار وراجي السعد عن دائرة عاليه.

